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Мэр Львова Андрей Садовый предложил России обменять эксгумированные останки 355 советских воинов с "Холма Славы" на украинских пленных. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский назвал эту идею нравственной деградацией, его слова приводит ТАСС.

Мединский подчеркнул, что украинской делегации на переговорах в Стамбуле "не хватило совести" поднять этот вопрос.

"Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков", – добавил глава российской делегации.

Также Мединский отметил, что среди извлекаемых мэром Львова останков с "Холма Славы" очень много украинцев.

Ранее помощник президента сообщил, что Украина до сих пор не выполнила свою часть договоренностей. Около 30 жителей Курской области, которых с территории региона вывезли военнослужащие ВСУ, остаются на подконтрольной Киеву территории.