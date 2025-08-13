Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Украинский президент Владимир Зеленский борется не с Россией, а с народом своей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат прокомментировала отказ Украины от 1 тысячи военнопленных. Она подчеркнула, что целью политика является "уничтожение украинского народа" под флагами национализма. При этом, добавила Захарова, эту миссию ему кто-то прописал.

"Не нужны им (Киеву. – Прим. ред.) граждане Украины ни живыми, ни мертвыми", – указала представитель ведомства.

По словам помощника президента России Владимира Мединского, Россия и Украина договорились во время третьего раунда переговоров в Стамбуле обменяться не менее 1,2 тысячи военнопленных от каждой страны. Вместе с тем Москва предложила Киеву направить еще 3 тысячи тел бойцов, которые Украина могла бы получить при содействии Красного креста.

Позже Мединский заявил, что украинская сторона отказалась от 1 тысячи пленных военных.

