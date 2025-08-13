Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:13

Политика
Главная / Новости /

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа

Экс-премьер Украины обвинил Зеленского в попытке срыва встречи Путина и Трампа

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский пытается сорвать встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бывшего премьера Украины Николая Азарова.

Вместе с тем политик выразил уверенность, что Зеленскому не удастся это сделать.

Саммит Путина и Трампа пройдет в пятницу, 15 августа, в Анкоридже на Аляске. Основной темой встречи станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта. В Белом доме подчеркнули, что цель саммита – лучше понять позицию России для достижения мира на Украине.

Зеленский пригрозил не признавать итоги саммита России и США. По его словам, разговор Путина и Трампа может быть важен для двустороннего трека, однако по вопросу Украины без представителей страны "они ничего принять не смогут".

По данным Минобороны РФ, Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров. ВСУ непосредственно перед саммитом могут атаковать один из густонаселенных жилых кварталов Харьковской области или больницу с применением БПЛА и ракет.

Провокации уже стали преступным почерком украинских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Меры безопасности усилены в Анкоридже накануне встречи Путина и Трампа

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика