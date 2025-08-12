Зеленский заявил, что Украина не выведет войска из Донбасса

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может вывести свои войска из Донбасса, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Он считает, что Донбасс является "плацдармом для будущего нового наступления", целью которого якобы могут стать Днепропетровская область и Харьков.

Говоря о шансах на урегулирование конфликта в ходе переговоров, Зеленский предположил, что для этого потребуются три встречи на уровне лидеров: две двусторонние и одна трехсторонняя.

Ранее журналисты утверждали, что американский президент Дональд Трамп "отмахнулся" от заявлений Зеленского.

Глава Украины выступает против территориальных уступок в рамках мирных переговоров по урегулированию конфликта, однако Трамп проигнорировал это и сказал, что планирует провести "земельный обмен".