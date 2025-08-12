В ЕС заявили о необходимости сократить боевые действия для переговоров по Украине

Фото: 123RF/seregalsv

Конструктивные переговоры о мире могут проходить только в условиях сокращенных боевых действий. Об этом говорится в заявлении лидеров стран Евросоюза, которое сделано перед встречей Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

В документе указан вариант полного прекращения огня. Кроме того, справедливый и прочный мир должен основываться на соблюдении международного права, включая принципы независимости, территориальной целостности, суверенитета, недопустимости изменения границ силой.

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа. Основной темой обсуждения станет вопрос долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Известно, что глава Белого дома планирует настаивать на прекращении конфликта, однако он назвал встречу "скорее предварительной" и отметил, что она может заполнить "некоторые проблемы" и уточнить параметры возможных решений.

Трамп также не подтвердил намерения пригласить на встречу президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот "не является частью этого". Он добавил, что украинский лидер мог бы приехать, однако за 3,5 года множество встреч ни к чему не привели.

