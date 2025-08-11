Трамп не подтвердил планы пригласить Зеленского на встречу на Аляске

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не подтвердил намерение пригласить украинского лидера Владимира Зеленского на встречу с Владимиром Путиным на Аляске.

"Он не является частью этого", – сказал Трамп в ходе своей пресс-конференции в Белом доме.

Однако американский лидер выразил мнение, что Зеленский "мог бы приехать". При этом Трамп добавил, что множество встреч лидера Украины за 3,5 года ни к чему не привели.

Саммит Путина и Трампа на Аляске планируется провести в пятницу, 15 августа. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как утверждали некоторые СМИ, американская администрация может пригласить Зеленского на эту встречу, однако окончательного решения не было.

По мнению журналистов, сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике поспособствует окончанию конфликта на Украине. Путин мог бы заручиться поддержкой США подтолкнуть власти Киева к принятию соглашения, отмечали СМИ.