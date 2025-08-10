NBC: Вашингтон рассматривает возможность участия Зеленского в переговорах между РФ и США

Фото: ТАСС/Zuma

Администрация Белого дома допускает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на переговоры между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американского представителя администрации.

По информации источника, сейчас ведется обсуждение этой возможности. В Белом доме считают, что это "абсолютно возможно".

При этом окончательного решения о визите Зеленского на Аляску на данный момент нет. Сейчас Вашингтон сосредоточен на планировании двусторонней встречи Путина и Трампа.

Ранее Трамп объявил о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. При этом он отметил, что дополнительная информация о переговорах будет приведена позднее.

Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что главы государств в ходе переговоров на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.