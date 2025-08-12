Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 09:48

Политика

Орбан не поддержал заявление лидеров ЕС по Украине

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не присоединился к заявлению глав Евросоюза по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Европейского совета.

В совместном заявлении лидеры ЕС поддержали план американского президента Дональда Трампа по достижению урегулирования кризиса на Украине.

Также в документе отмечается, что условия мирного соглашения не могут быть определены без участия Киева. В Евросоюзе подчеркнули, что страны продолжат оказывать военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украине, а также санкционное давление в отношении России.

Саммит Путина и Трампа планируется провести 15 августа на Аляске. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский лидер собирается подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Также он ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам Путина и Зеленского за одним столом.

Трамп ждет конструктивного разговора с Путиным

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика