Орбан не поддержал заявление лидеров ЕС по Украине

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не присоединился к заявлению глав Евросоюза по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Европейского совета.

В совместном заявлении лидеры ЕС поддержали план американского президента Дональда Трампа по достижению урегулирования кризиса на Украине.

Также в документе отмечается, что условия мирного соглашения не могут быть определены без участия Киева. В Евросоюзе подчеркнули, что страны продолжат оказывать военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украине, а также санкционное давление в отношении России.

Саммит Путина и Трампа планируется провести 15 августа на Аляске. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский лидер собирается подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Также он ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам Путина и Зеленского за одним столом.