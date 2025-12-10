Форма поиска по сайту

10 декабря, 18:47

Происшествия

Украинский бизнесмен Коломойский заявил о покушении на Миндича в ноябре

Фото: ТАСС/EPA/STR

Предприниматель и друг президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, также известный как "кошелек Зеленского", подвергся нападению в конце прошлого месяца. Об этом в суде заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

По его словам, покушение на скрывающегося в Израиле олигарха произошло 28 ноября.

"Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу", – цитирует Коломойского ТАСС.

В ходе своего выступления бизнесмен также пригласил журналистов на слушание 11 декабря, на котором он планирует сделать еще несколько заявлений.

Выступления Коломойского на судебных заседаниях уже несколько раз срывались. В частности, 9-го числа слушание было отменено из-за болезни судьи, а накануне в другой инстанции Киева олигарха не смогли доставить на разбирательство в связи с поломкой машины конвоя.

Украинские СМИ предположили, что Коломойский может быть причастен к возбуждению коррупционного дела против Миндича посредством передачи следствию значительного объема информации. При этом сам предприниматель уже 2 года находится в СИЗО из-за обвинений в мошенничестве, отмывании средств и попытке организации заказного убийства.

О коррупционном скандале с участием Миндича, а также экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко и компании "Энергоатом" стало известно в начале ноября после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело у них обыски.

После этого ведомство заявило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств.

Спустя время НАБУ также провело обыски в доме главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Однако, по данным СМИ, они не были связаны с делом о коррупции в энергетике. На фоне сложившейся ситуации Зеленский заявил об отставке Ермака, а также будущих изменениях в офисе президента.

