Зеленский объявил об отставке главы офиса президента Украины Ермака

Фото: ТАСС/Zuma

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом украинский лидер сообщил в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Он также заявил о грядущей перезагрузке в офисе президента Украины. По словам Зеленского, 29 ноября он проведет консультации с теми, кто может возглавить эту структуру.

На сайте украинского лидера уже появился подписанный Зеленским указ об увольнении Ермака, который возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине.

Теперь, как уточнил Зеленский, вместо Ермака украинскую делегацию на встрече с США представят начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, представители МИД и разведки.

У Ермака 28 ноября прошли обыски. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) объяснили, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Однако, по данным СМИ, данные мероприятия были связаны с делом о коррупции в энергетике.

Позднее Ермак подтвердил информацию о проведении обысков в его доме. Он уточнил, что следователям был предоставлен полный доступ к квартире, а его адвокаты активно взаимодействуют с правоохранителями.

Несмотря на это, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Ермак якобы отдавал незаконные указания о задержании следователей НАБУ. Однако, по словам Азарова, тот не обладает такими полномочиями, как и Зеленский.

До этого НАБУ проводило обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича. При этом последний успел покинуть страну перед обысками.

После НАБУ заявило о мошенничестве с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Главным фигурантам уже предъявлено обвинение в отмывании средств. По предварительным данным, ущерб составил примерно 100 миллионов долларов.

На этом фоне Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и Галущенко. Верховная рада уволила их.

Кроме того, украинский лидер ввел санкции против Миндича и его финансиста Александра Цукермана, обвиняемых в коррупции. Последний также объявлен в розыск на Украине.

Из-за произошедшего карьера Зеленского оказалась "под вопросом". В частности, как сообщили СМИ, британское правительство работает над тем, чтобы заменить украинского президента на экс-командующего ВСУ Валерия Залужного, который пользуется популярностью.

