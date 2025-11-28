Форма поиска по сайту

28 ноября, 16:41

Политика

Песков допустил осложнение диалога Украины и США из-за коррупционного скандала

Фото: kremlin.ru

Коррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры Киева и Вашингтона. Об этом в эфире Первого канала заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас трудно что-то спрогнозировать", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, последствия скандала способны стать тяжелыми для украинской политической системы. Кроме того, они могут усложнить мирное урегулирование конфликта. Также Песков назвал скандал грандиозным.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко и у бизнесмена Тимура Миндича. Оказалось, что члены организации выстроили коррупционную схему для предприятия Украины. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

Позже НАБУ предъявило обвинение 7 участникам преступной схемы, фигурантом также стал бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Позднее Верховная рада уволила Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.

28 ноября бюро объявило о проведении обысков в доме главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Как утверждают СМИ, они связаны с делом о коррупции в энергетике. Позже Ермак подтвердил информацию о проведении обысков.

