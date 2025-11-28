Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе офиса Зеленского Ермаку

Фото: ТАСС/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Обыски прошли у главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщается в телеграм-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В НАБУ добавили, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Других подробностей не приводится, но корреспондент Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники рассказал, что обыски связаны с делом о коррупции в энергетике.

"Обыски в киевском доме Андрея Ермака <...> связаны с расследованием <...> предполагаемой коррупции в энергосекторе Украины", – написал Миллер на своей странице в соцсети X.

11 ноября стало известно, что НАБУ провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко и у бизнесмена Тимура Миндича. Оказалось, что члены организации выстроили коррупционную схему для предприятия Украины. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

Позже антикоррупционное бюро предъявило обвинение 7 участникам преступной схемы, фигурантом также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Позднее Верховная рада уволила Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.

При этом депутат Верховной рады Сергей Рахманин выразил сомнения в том, что украинский лидер уволит Ермака с его должности. По мнению парламентария, для преодоления политического кризиса Зеленскому необходимо публично признать свою ответственность.

