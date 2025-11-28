Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 10:40

Политика

Антикоррупционные органы пришли с обысками к главе офиса Зеленского Ермаку

Фото: ТАСС/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Обыски прошли у главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщается в телеграм-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В НАБУ добавили, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Других подробностей не приводится, но корреспондент Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники рассказал, что обыски связаны с делом о коррупции в энергетике.

"Обыски в киевском доме Андрея Ермака <...> связаны с расследованием <...> предполагаемой коррупции в энергосекторе Украины", – написал Миллер на своей странице в соцсети X.

11 ноября стало известно, что НАБУ провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко и у бизнесмена Тимура Миндича. Оказалось, что члены организации выстроили коррупционную схему для предприятия Украины. Ущерб составил около 100 миллионов долларов.

Позже антикоррупционное бюро предъявило обвинение 7 участникам преступной схемы, фигурантом также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Позднее Верховная рада уволила Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.

При этом депутат Верховной рады Сергей Рахманин выразил сомнения в том, что украинский лидер уволит Ермака с его должности. По мнению парламентария, для преодоления политического кризиса Зеленскому необходимо публично признать свою ответственность.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика