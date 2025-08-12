NYT: Трамп проигнорировал заявление Зеленского об уступке украинских территорий

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп "отмахнулся" от заявлений президента Украины Владимира Зеленского о территориальных уступках, передает aif.ru со ссылкой на американскую газету The New York Times.

Зеленский выступает против территориальных уступок в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта, однако Трамп проигнорировал это и повторил, что планирует провести "земельный обмен", отмечает СМИ.

Встреча Владимира Путина и Трампа состоится на Аляске в пятницу, 15 августа. Основной темой обсуждения станет вопрос долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

При этом американский лидер не подтвердил намерение пригласить Зеленского на встречу. Он допустил, что президент Украины "мог бы приехать", но за 3,5 года множество встреч ни к чему не привели.

Трамп также выразил недовольство из-за высказываний Зеленского о необходимости получения конституционного одобрения по вопросам, касающимся территорий.

Кроме того, конгрессвуман от Республиканской партии Анна Паулина Луна поделилась мнением, что украинский лидер зависит от Вашингтона и согласится на любые территориальные уступки, которые от него потребует Трамп.

