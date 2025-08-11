Трамп выразил недовольство заявлениями Зеленского о территориях

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил недовольство украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его высказываний о территориях. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что глава Белого дома выразил свое неудовлетворение в связи с высказываниями Зеленского о необходимости получения конституционного одобрения по вопросам, касающимся территорий.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Путин якобы представил США план по урегулированию конфликта на Украине. Данный документ был передан через спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Журналисты предположили, что в план входят территориальные уступки со стороны Киева.

В свою очередь, европейские страны и Украина представили свое предложение по урегулированию конфликта. По версии СМИ, их инициатива включает в себя требования о том, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут приняты какие-либо другие шаги.

Кроме того, в плане говорится, что обмен территориями может происходить только на взаимной основе, а любые территориальные уступки должны быть защищены железными гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО.

