Премьер Польши Туск заявил, что Европа не признает территориальные уступки Украины

Фото: Pool via AP/Leon Neal

Польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа не признает территориальные уступки Украины в пользу России. Об этом сообщает RT со ссылкой TVP Info.

По словам политика, Россия должна понять этот факт. Премьер-министр Польши уточнил, что все решения по Украине должны приниматься вместе с властями Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть утраченные земли военным путем. Именно поэтому украинский лидер посчитал, что нужно искать дипломатические пути решения данного вопроса.

При этом СМИ сообщали, что Владимир Путин якобы представил США план по урегулированию украинского конфликта на Украине. Данный документ был передан через спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, который прилетал в Москву 6 августа. Журналисты предположили, что в план входят территориальные уступки со стороны Киева.

В свою очередь, европейские страны и Украина представили свое предложение по урегулированию украинского конфликта. По версии СМИ, их инициатива включает в себя требования о том, что прекращение огня должно быть достигнуто, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги.

Кроме того, в плане говорится, что обмен территориями может происходить только на взаимной основе, а любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть защищены железными гарантиями безопасности, включая потенциальное членство в НАТО.

