Зеленский признал невозможность вернуть утерянные земли

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не сможет вернуть утерянные земли военным путем. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на британскую газету The Telegrap.

По данным СМИ, политик считает необходимым искать дипломатические пути решения этого вопроса.

"Telegraph понимает, что Украина готова рассмотреть прекращение огня по нынешней линии фронта, но без международного признания российского контроля над оккупированными территориями", – уточняет издание.

В материале подчеркнули, что согласно Конституции Украины, страна не может менять территориальное устройство страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против встречи с Зеленским. Такое заявление президент РФ сделал после встречи с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Путин напомнил, что никогда не был против этих переговоров. Однако для этой встречи необходимо создать определенные условия, до которых, по его словам, пока далеко.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь не исключил скорой встречи с Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков заметил, что переговоры уже согласованы и стороны приступили к проработке вопросов встречи. По предварительным данным, главы стран встретятся 11 августа.