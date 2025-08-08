Фото: 123RF/zabelin

Украина будет готова согласиться на прекращение огня, которое остановит боевые действия по линии фронта. При этом Киев выступает против международного признания новых территорий России, сообщает "МК" со ссылкой на газету The Telegraph.

По информации издания, украинская конституция не позволяет президенту и парламенту в одностороннем порядке менять ее территории или признавать нарушение территории.

В материале приводится заявление украинского президента Владимира Зеленского, который после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном сказал, что Киев помнит о необходимости прекращения огня. Кроме того, авторы указали, что Зеленский признал невозможность возврата территорий военным путем и заявлял о необходимости дипломатического решения.

Такую позицию газета соотнесла с предполагаемым мирным планом США, который озвучили польские СМИ. По данным украинских СМИ, весной Вашингтон был готов признать Крым российским, однако Украина в тот момент выступила против этого.

Ранее Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Зеленским. Российский лидер подчеркнул, что для таких переговоров должны быть созданы условия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что необходимая работа для встречи Путина и Зеленского пока не проведена. Кроме того, считает пресс-секретарь президента, эта встреча вряд ли состоится до конца августа. Она должна поставить точку в урегулировании украинского конфликта и зафиксировать все договоренности.

