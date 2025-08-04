Песков: необходимая работа для встречи Путина и Зеленского пока не проведена

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Необходимая работа для встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока не проведена, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент России не исключает возможности проведения встречи после того, как будет проведена подготовительная работа и "преодолено должное расстояние".

Ранее Песков указывал на то, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится до конца августа. Он отмечал, что она должна поставить точку в урегулировании украинского конфликта и зафиксировать все договоренности.

Сейчас проекты меморандумов стран диаметрально противоположны, а для их сближения потребуется сложная работа. Песков заключил, что такой сложнейший процесс не может пройти за 30 дней.

