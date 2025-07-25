Песков усомнился в возможности встречи Путина и Зеленского до конца августа

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Встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли состоится до конца августа, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил, что встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна поставить точку в урегулировании конфликта и зафиксировать все договоренности. В настоящий момент проекты меморандумов стран диаметрально противоположны, для их сближения потребуется сложная работа.

"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", – заключил Песков.

Третий этап переговоров России и Украины прошел вечером 23 июля в закрытом режиме во дворце Чириган и длился около 40 минут. Делегации договорились об обмене по меньшей мере 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны.

Кроме того, российские делегаты предложили возобновить короткие гуманитарные паузы на линии фронта по 24–48 часов, в течение которых стороны могли бы забрать раненых и тела бойцов. Стороны также могут создать три группы специалистов политической, гуманитарной и военной направленности для работы онлайн.

По итогам переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский также отметил, что встреча российского и украинского лидеров должна "поставить точку". Беседа для обсуждения ситуации "с нуля" была бы бессмысленной, считает он.

