Самолет с вернувшимися из плена военнослужащими РФ сел в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье. Соответствующие кадры Минобороны России опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как из прибывшего воздушного судна вышли военные, а затем направились к автобусам.

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными 23 июля. Вернувшиеся бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

Солдаты были возвращены из плена в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. В рамках обмена 9 июня в Россию вернулась первая группа военнопленных. Вторая была возвращена 10 июня, третья – 12 июня, четвертая – 14 июня, пятая – 19 июня, шестая – 20 июня , седьмая – 26 июня, восьмая – 4 июля. Кроме того, стороны обменялись телами погибших.

В рамках третьего раунда переговоров, который состоялся 23 июля в Стамбуле, делегации РФ и Украины договорились провести обмен на по меньшей мере 1,2 тысячи военнопленных с каждой из сторон. Также представители Москвы предложили Киеву передать еще 3 тысячи тел украинских военнослужащих.

