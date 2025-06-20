Россия и Украина провели обмен военнопленными

Еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает Минобороны России.

Взамен украинской стороне была передана группа военнопленных ВСУ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. После их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Во время переговоров в Стамбуле делегации РФ и Украины решили провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых пленных по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в Россию 9 июня, вторая – на следующий день.

Третья группа солдат была возвращена из украинского плена 14 июня, а четвертая – 19 июня.

Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Трейлеры с телами погибших несколько дней стояли на границе с Украиной, так как Киев принял решение перенести выдачу.

11 июня Москва и Киев провели первый обмен телами погибших военных. Тогда РФ получила 27 тел российских бойцов, а Украина – 1 212. 16 июня Москва передала Киеву 6 060 тел погибших офицеров и солдат. Украина передала России в ответ 78 тел погибших бойцов российской армии.