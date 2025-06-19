Минобороны РФ показало видео с вернувшимися из плена российскими военными

Минобороны России опубликовало видео прибытия группы российских военных с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на оборонное ведомство.

На кадрах видно, как бойцы стоят на фоне автобуса и скандируют: "Россия". Затем они, накинув на плечи российский флаг, заходят в транспорт и рассаживаются по местам.

Очередная группа военнослужащих была возвращена России 19 июня в соответствии со стамбульскими договоренностями. Взамен украинской стороне передали солдат ВСУ.

В настоящее время вернувшиеся военные находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

В ходе второго раунда российско-украинских переговоров стороны согласились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых пленных по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет. Первая группа военнослужащих вернулась в РФ 9 июня, вторая – на следующий день. Третья группа была возвращена 14 числа.