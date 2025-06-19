19 июня, 17:52Политика
Минобороны РФ показало видео с вернувшимися из плена российскими военными
На кадрах видно, как бойцы стоят на фоне автобуса и скандируют: "Россия". Затем они, накинув на плечи российский флаг, заходят в транспорт и рассаживаются по местам.
Очередная группа военнослужащих была возвращена России 19 июня в соответствии со стамбульскими договоренностями. Взамен украинской стороне передали солдат ВСУ.
В настоящее время вернувшиеся военные находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.
В ходе второго раунда российско-украинских переговоров стороны согласились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых пленных по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет. Первая группа военнослужащих вернулась в РФ 9 июня, вторая – на следующий день. Третья группа была возвращена 14 числа.
Очередная группа российских военных вернулась из плена на Украине