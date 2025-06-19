Песков назвал возвращение бойцов из плена важным итогом переговоров с Киевом

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возвращение многих раненых молодых бойцов домой очень важным итогом переговоров с Украиной. Об этом пресс-секретарь президента РФ заявил в интервью РБК.

"Большое количество, сотни наших молодых и тяжело больных, раненых ребят вернулись из Украины. Это ли результат? Это очень важный результат. Наши молодые ребята получили возможность вернуться. Также мы отдали молодых украинцев", – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента заметил, что гуманитарные договоренности РФ и Украины позволяют наращивать потенциал для более серьезных договоренностей.

При этом он напомнил, что еще три года назад была возможность завершить украинский конфликт "на основе тех договоренностей, которые были формализованы и парафированы сторонами в Стамбуле". Ситуация с тех пор для Украины существенно ухудшилась, отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что украинской стороне необходимо понять и принять реалии сегодняшнего дня. По его словам, Москва рассчитывает на выход к третьему раунду переговоров с Киевом.

Помимо этого, Песков отметил, что Владимир Путин высоко ценит готовность американского президента Дональда Трампа помочь урегулированию украинского конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что возможная встреча Путина, Трампа и украинского президента Владимира Зеленского должна стать результатом длительной работы и уже подготовленных точек.

"Президент вчера (18 июня 2025 года. – Прим. ред.) вспомнил, как Минские договоренности (принимались. – Прим. ред.). Это не само урегулирование, это дорожная карта к урегулированию, пошаговая. И он вспомнил, как 17 часов в Минске без остановки шли переговоры", – рассказал он.

Песков заметил, что был тогда свидетелем этих переговоров. По его словам, это был "трудно вообразимый" марафон.

"И президент, собственно, сказал: "А что вы хотите, чтобы мы встречались сейчас с президентом Трампом и с Зеленским и пытались с самого начала искать развязку для каждого нюанса. Зачем?" – напомнил представитель Кремля.

Ранее Путин сообщил, что его потенциальная встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной. Об этом он рассказал во время встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент подчеркнул, что Москва с большим уважением относится к намерениям Трампа возобновить отношения США с Россией в разных сферах. Путин отметил, что у российской стороны есть налаженные контакты и с госсекретарем США Марко Рубио, и с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Помимо этого, Москва видит интерес американского бизнеса к выстраиванию отношений с Россией.

Кроме того, Россия готова к продолжению переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивал Путин. Он рассказал, что в данный момент переговорные группы России и Украины договариваются о проведении следующего раунда после 22 июня.

