Путин: Россия готова к продолжению переговоров по Украине

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Россия готова к продолжению переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться. Но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку", – заявил президент России.

По его словам, необходимо не просто прекратить конфликт в том виде, в котором он есть сегодня, но и найти решение на длительную историческую перспективу, чтобы подобных ситуаций не возникало впредь.

Путин рассказал, что в данный момент переговорные группы России и Украины договариваются о проведении следующего раунда после 22 июня.

Москва хочет завершить украинский конфликт и как можно быстрее, лучше – мирным путем, отметил российский лидер. Он подтвердил возможность своей встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако вызывает вопросы его легитимность.

"Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским. Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто будет подписывать документы. Послушайте, я ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все, что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая", – указал Путин.

Он добавил, что если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти страны также становится нелегитимной.

Ранее Путин заявлял, что киевский режим не считает, что украинцы – это его люди, и не стремится к мирному урегулированию, поскольку это будет означать для него потерю власти.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что речи о том, чтобы поменять Стамбул на другую площадку для российско-украинских переговоров, не заходило.