Песков: замена Стамбула на другую переговорную площадку по Украине не обсуждается

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о том, чтобы поменять Стамбул на другую площадку для российско-украинских переговоров, не заходило.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что в данный момент точная дата нового раунда переговоров еще не определена.

Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал об исполнении договоренностей российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня, коснувшись обмена военнопленными, в том числе тяжелоранеными.

В ответ на это глава Белого отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта. Кроме того, с российской стороны была выражена готовность продолжить переговоры с Украиной после 22 июня.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая. Тогда стороны договорились об обмене военнопленными по формуле 1 000 на 1 000. В результате в РФ вернулись 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

В ходе второго раунда переговоров стороны договорились провести обмен тяжелобольных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", а также военных до 25 лет.