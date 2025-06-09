Лавров: СВО будет продолжаться, но Россия готова к дипломатическим мерам

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия продолжит спецоперацию, но параллельно готова к дипломатическим мерам. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на "Форуме будущего 2050".

"Президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) это четко объяснил, но параллельно мы готовы внести вклад и классической дипломатией в достижение целей СВО, прежде всего, в решении гуманитарных вопросов, обмен пленными", – цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, достигнутые на земле результаты СВО будут оформлены в виде юридических правовых документов. Делать это будут дипломаты вместе с военными.

"Наша позиция ясна. Мы знаем, за что мы сражаемся. И там непосредственно на фронте, и на дипломатическом, на экономическом направлении и на направлении воспитания наших детей", – заключил Лавров.

Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне спецоперации. Об этом рассказывал сам президент.

Российский лидер подчеркнул важность бережного отношения к личному составу при выполнении боевых задач. Путин рассказал, что на одном из участков спецоперации бойцы должны были решить военную задачу, которая из-за определенных условий могла бы привести к необоснованно большим потерям, однако им дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов.

