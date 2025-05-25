Путин рассказал, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне спецоперации. Об этом президент заявил на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Фрагмент видеозаписи опубликован в телеграм-канале Зарубина.

"Я, действительно, получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения", – отметил глава государства.

Также российский лидер подчеркнул важность бережного отношения к личному составу при выполнении боевых задач. Президент рассказал, что на одном из участков спецоперации российские бойцы должны были решить военную задачу, которая из-за определенных условий могла бы привести к необоснованно большим потерям.

"И я, и начальник Генерального штаба (Валерий Герасимов. – Прим. ред.) дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия <...> Рвутся в бой", – отметил Путин.

Ранее президент заявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. Путин подчеркнул, что ВСУ и иностранные наемники используют террористические методы против мирного населения России. По его словам, противник, как правило, для удара выбирает цели, не имеющие военного значения.

Кроме того, глава государства отметил, что важнейшей задачей для обеспечения безопасности в приграничных районах также является разминирование территорий, где шли боевые действия.

