Песков: наступление в Днепропетровской области ведется для создания буферной зоны

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Целью наступления российской армии в Днепропетровской области является в том числе создание буферной зоны на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

О создании подобной зоны безопасности вдоль границы России и Украины ранее заявил Владимир Путин. Он обратил внимание, что украинская армия и иностранные наемники применяют против мирного населения РФ террористические методы. При этом обычно противник выбирает цели, не имеющие военного значения, к которым относятся мирные объекты, дома и люди.

Первые бойцы Вооруженных сил РФ перешли границу Днепропетровской области 20 мая. Российская армия продолжает развивать наступление на территории области, уточняли ранее в Минобороны.

При этом СМИ писали, что данное наступление стало стратегическим ударом по Украине. По мнению журналистов, военнослужащие РФ начали заходить в Днепропетровскую область, одновременно продвигаясь в Сумской области и Донецкой Народной Республике.