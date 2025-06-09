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09 июня, 13:09

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Песков: наступление в Днепропетровской области ведется для создания буферной зоны

Наступление в Днепропетровской области ведется для создания буферной зоны – Песков

Фото: ТАСС/Александр Река

Целью наступления российской армии в Днепропетровской области является в том числе создание буферной зоны на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

О создании подобной зоны безопасности вдоль границы России и Украины ранее заявил Владимир Путин. Он обратил внимание, что украинская армия и иностранные наемники применяют против мирного населения РФ террористические методы. При этом обычно противник выбирает цели, не имеющие военного значения, к которым относятся мирные объекты, дома и люди.

Первые бойцы Вооруженных сил РФ перешли границу Днепропетровской области 20 мая. Российская армия продолжает развивать наступление на территории области, уточняли ранее в Минобороны.

При этом СМИ писали, что данное наступление стало стратегическим ударом по Украине. По мнению журналистов, военнослужащие РФ начали заходить в Днепропетровскую область, одновременно продвигаясь в Сумской области и Донецкой Народной Республике.

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