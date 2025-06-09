Фото: министерство обороны РФ

Наступление Вооруженных сил РФ в Днепропетровской области является стратегическим ударом по Украине. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на британское издание The Times.

В СМИ заявили, что такое наступление стало символичным. В издании считают, что российские войска начали заходить в Днепропетровскую область, одновременно активно продвигаясь в Сумской области и Донецкой Народной Республике.

В свою очередь, радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel пишет, что у американского лидера Дональда Трампа не получается навязать свои условия по Украине Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, так как воспринимает мировую политику как крупные сделки по недвижимости.

По данным СМИ, лидеры РФ и КНР не склонятся перед президентом Штатов, "чьи слова столь же надежны, как время прибытия поездов в Германии". В издании добавили, что проблема Трампа в том, что на мировой арене политик окружен не бизнесменами, а идеологами, которые не измеряют свой успех в деньгах.

Минобороны России 8 июня заявило, что бойцы ВС РФ вышли на западную границу ДНР, продолжая развивать наступление на территории Днепропетровской области. Однако первые военнослужащие российской армии перешли границу Днепропетровской области еще 20 мая.

Как заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в настоящее время в Днепропетровской области действует активная фаза денацификации.