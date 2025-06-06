Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.

Федоровку удалось взять под контроль подразделениями группировки войск "Восток". Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю, с 30 мая по 6 июня, составили более 1 240 военнослужащих, 21 боевая бронемашина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 6 складов боеприпасов и материальных средств.

За неделю ВС РФ взяли под контроль 7 населенных пунктов. В ходе наступления подразделения группировки войск "Север" освободили Алексеевку, Андреевку, Водолаги и Кондратовку в Сумской области. Бойцы группировки "Запад" освободили Редкодуб в ДНР, а подразделения "Востока" – Новополь и Федоровку.

Неделей ранее, в период с 23 по 30 мая, ВС РФ установили контроль над 13 населенными пунктами в зоне СВО. Тогда российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области. Кроме того, были взяты под контроль населенные пункты Строевка, Гнатовка и Шевченко Первое.

