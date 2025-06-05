Один человек погиб при ударе ВСУ по Рыльску в Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Один человек погиб и еще шестеро получили ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Рыльску в Курской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, украинские военные нанесли удар по многоквартирному и нескольким частным домам. Ударной волной от атаки оказались повреждены некоторые здания в переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе, а также выбиты окна неработающего хлебозавода.

В результате удара погибла 32-летняя женщина, у которой остались трое несовершеннолетних детей, уточнил Хинштейн. Власти субъекта окажут семье необходимую помощь.

В числе пострадавших оказались один мужчина и пять женщин. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"На месте работают оперативные службы. По моему поручению там же находится глава района. Подомовой обход продолжается. Информация о последствиях уточняется. Ситуацию держу на контроле", – подчеркнул временный глава региона.

ВСУ также атаковали Рыльск 4 июня. В результате случившегося пострадала одна женщина. Пострадавшую доставили в Курскую областную больницу. Также из-за атаки повреждения получили около четырех дачных домовладений.

До этого украинский дрон нанес удар по частному дому, находящемуся в этом же городе. После этого в здании вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, информация о погибших не поступала.

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