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00:37

Происшествия

Пожар вспыхнул в частном доме в Курской области после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Украинский беспилотник атаковал частный дом в городе Рыльск в Курской области вечером 2 июня. В результате в здании начался пожар, рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

Сотрудники МЧС уже приступили к ликвидации возгорания. В результате происшествия никто не погиб. Хинштейн призвал жителей области сохранять бдительность на фоне усиления атак ВСУ.

В ночь на 2 июня при атаке украинских беспилотников на Курск были зафиксированы возгорания в частных домах и гараже. Тем не менее в результате произошедшего обошлось также без пострадавших.

Еще одна атака БПЛА случилась в Липецкой области. При падении беспилотника в Лебедяни осколки повредили два дома и остекление жилых зданий. Легкие ранения получил один человек.

ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области

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