Более 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Более 100 тысяч жителей в 150 населенных пунктах Херсонской области остались без электричества в результате атаки ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Владимира Сальдо.

В частности, электроснабжение пропало в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Без света остаются 44 социально-значимых объекта.

Вечером 2 июня Сальдо сообщил о ликвидации нескольких беспилотников самолетного типа, направлявшихся в Херсонскую область.

Отключения электроснабжения также зафиксированы в отдельных районах Мелитополя в Запорожской области. В небе над городом слышны звуки взрывов.