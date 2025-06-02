Несколько БПЛА сбиты при отражении атаки на Херсонскую область

Фото: Минобороны РФ

Несколько БПЛА самолетного типа были ликвидированы во время атаки на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время атакуют область. Именно поэтому Сальдо заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России продолжают свою работу.

За последние сутки российские системы ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и 316 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, 205 БПЛА были сбиты вне зоны проведения спецоперации. Кроме того, были уничтожены четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

Ранее БПЛА атаковали Липецкую область, в результате чего в Лебедянском районе пострадал один человек. Он получил легкое ранение. При падении БПЛА в Лебедяни осколки повредили два дома и остекление жилых зданий.

