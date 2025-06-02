ПВО уничтожила более 15 БПЛА в Воронежской области

Фото: Минобороны РФ

В ночь на понедельник, 2 июня, в Воронежской области были ликвидированы и подавлены свыше 15 вражеских дронов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Пострадавших среди гражданского населения нет. При этом, по словам главы Воронежской области, в одном из пригородных населенных пунктов было повреждено остекление частных домов.

Кроме того, при падении беспилотника на линию электропередачи произошел обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 "Дон".

"Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар", – добавил Гусев.

Минувшей ночью дежурные силы ПВО также ликвидировали несколько украинских дронов в небе над Рязанью. По словам губернатора региона Павла Малкова, из-за падения обломков были повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах города. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.