Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Курскую область выросло до 14

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Льговский и Рыльский районы Курской области выросло до 14 человек, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

"К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей", – уточнил губернатор.

По его словам, из пострадавших в Рыльске шестеро находятся в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей. Один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Удары ВСУ по нашей территории продолжаются. Сегодня рано утром враг атаковал территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Возник пожар, его сейчас ликвидируют пожарные", – добавил Хинштейн.

Кроме того, в результате удара в соседнем многоквартирном жилом доме были выбиты и повреждены окна, входная дверь и кровля. Легкие ранения получили два жильца дома.

"Медицинская помощь оказана на месте. Позже планируют приехать в Рыльскую ЦРБ на дообследование", – резюмировал глава региона.

Ранее, в ночь на 31 мая, сообщалось об ударе БПЛА в Рыльске. Вражеские дроны влетели в два пятиэтажных дома, из-за чего загорелось несколько квартир. В результате пострадало 7 человек. Затем враг атаковал поселок Артаково Льговского района, из-за чего загорелись два строения и гараж. В одном из зданий была семья из трех человек, которая сама обратилась в больницу района.

