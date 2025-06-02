Силы ПВО РФ сбили две ракеты Storm Shadow и 316 БПЛА за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за сутки две крылатые ракеты Storm Shadow и 316 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, 205 БПЛА находились вне зоны проведения спецоперации. Кроме того, силы ПВО сбили четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

Ранее беспилотники атаковали Липецкую область, в результате чего в Лебедянском районе пострадал один человек. Он получил легкое ранение. При падении БПЛА в Лебедяни осколки повредили два дома и остекление жилых зданий.

Прошедшей ночью российские средства ПВО уничтожили 296 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Вражеские БПЛА были перехвачены и ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над территорией Крыма.

