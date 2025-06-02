Силы ПВО уничтожили 162 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на понедельник, 2 июня, российские средства ПВО уничтожили 296 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

С 20:10 1 июня до 02:00 2 июня вражеские БПЛА были перехвачены и ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над территорией Крыма.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в Рязани обломки сбитых беспилотников повредили автомобили и окна жилых домов. При этом, по предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА в Курске произошло возгорание в частных домах и гараже. Сообщалось также о попадании обломков в многоквартирный жилой дом.

