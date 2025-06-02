В результате атаки беспилотников ВСУ повреждены несколько домов в Курской области

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО сбили в небе над Курском несколько украинских БПЛА в ночь на 2 июня, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

В результате падения обломков дронов произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в многоквартирный жилой дом – повреждены остекления.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На месте работают все оперативные службы.

Также ночью 2 июня ПВО уничтожило украинские дроны на подлете к Воронежу. Информация о разрушениях на земле уточняется. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Кроме того, 1 июня украинские войска совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники, так как дроны были запущены с территории в непосредственной близости от аэродромов.