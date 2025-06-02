Отключения электричества зафиксированы в Мелитополе на фоне работы ПВО

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Отключения электроснабжения зафиксированы в отдельных районах Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба администрации города.

В небе над Мелитополем слышны звуки взрывов. Предварительно, работают системы ПВО. Подробности случившегося уточняются.

Вечером 2 июня несколько БПЛА самолетного типа были ликвидированы во время атаки на Херсонскую область. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают свою работу.

Ранее беспилотники также атаковали Липецкую область, в результате чего в Лебедянском районе пострадал один человек. Он получил легкое ранение.