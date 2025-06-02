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02 июня, 16:40

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Дальнобойщик Мацкевич рассказал, как пытался сбить дроны камнями в Приангарье

Дальнобойщик рассказал, как пытался сбить дроны камнями в Приангарье

Фото: телеграм-канал "#кобзевнасвязи"

Водитель из Белоруссии Антон Мацкевич рассказал, как он и другие дальнобойщики пытались камнями сбивать вылетавшие из фуры дроны в Усольском районе Иркутской области. Его слова передает ведущий программы "Вести-Иркутск", руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и помощник депутата Госдумы Иван Комельков в своем телеграм-канале.

По словам мужчины, инцидент произошел на парковке. Мацкевич заявил, что они пытались бросать камни в кузов большегруза, откуда и вылетали дроны, чтобы прижать беспилотные летательные аппараты. Он уточнил, что спустя время фура взорвалась сама.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали беспилотниками Сибирь 1 июня. Дроны вылетали из фуры и двигались в сторону военной части, которая расположена в поселке Среднем. В результате украинской стороной был совершен один сброс на старое здание в Новомальтинске. Большегруз после произошедшего был блокирован.

Спустя время в социальных сетях распространились кадры того, как люди пытались помешать работе беспилотников. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал дать данным действиям оценку и принять после решение о награждения этих граждан.

В свою очередь, глава движения "Зов народа" Руслан Шаламов назвал инициативу местных жителей примером мужества, которое должно быть известно всей России.

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