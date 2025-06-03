Запорожская область полностью обесточена в результате атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Запорожская область оказалась полностью обесточена в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

Электроэнергия пропала после повреждения высоковольтного оборудования в северо-западной части области. Балицкий поручил министерству энергетики региона в короткие сроки разработать резервные источники электричества.

Местные объекты здравоохранения перевели на резервные источники электроснабжения. Кроме того, отключения электричества не повлияло на работу Запорожской АЭС (ЗАЭС). В данный момент станция работает в штатном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Отключения электроснабжения были зафиксированы в отдельных районах Мелитополя в Запорожской области вечером 2 июня на фоне работы региональных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, отключения света произошли и на территории Херсонской области. На момент публикации в этом регионе без электричества остаются более 100 тысяч жителей в 150 населенных пунктах.