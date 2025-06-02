CNN: главу Пентагона Хегсета регулярно информировали о диверсии Украины в России

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Министра обороны США Пита Хегсета регулярно информировали о ходе диверсионной операции Украины в России, передает телеканал CNN, ссылаясь на неназванных должностных лиц в администрации президента Соединенных Штатов.

Ранее ВСУ совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники. Дроны запускали с территории в непосредственной близости от аэродромов.

По данным СМИ, Хегсет получал данные о происходящем, пока был в пути к военной базе Эндрюс, но глава Минобороны Штатов не контактировал с представителями Киева на этот счет. Вашингтон не предупреждали заранее о намерении Киева совершить удары по территории России, подчеркнул собеседник телеканала.

В издании уточнили, что официальных заявлений Белого дома и Пентагона на данные события пока не было.

Вечером 1 июня президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. По его словам, операция готовилась "более полутора лет" и возглавил ее глава СБУ Василий Малюк. Зеленский также сообщил, что для этого Киев задействовал 117 дронов.

Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников этих атак. Число задержанных и их личности не раскрываются.

