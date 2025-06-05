05 июня, 04:27Политика
ВСУ заявили об ударе по военной части в Полтавской области
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Удар был нанесен по учебному подразделению в Полтавской области Украины. В результате произошедшего есть несколько пострадавших, сообщает РБК со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ.
В войсках добавили, что для выяснения обстоятельств и оценки причиненного ущерба была создана специальная комиссия. В ВСУ заверили, что все полученные результаты расследования будут обнародованы.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская армия с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесла в Днепропетровской области удар по зенитно-ракетному комплексу IRIS-T, который принадлежит украинским военнослужащим.
В результате был уничтожен не только ракетный комплекс противника, но и украинская радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и две сопровождающие машины.
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