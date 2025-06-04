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04 июня, 14:50

Политика

ВС РФ уничтожили "Искандером" ракетный комплекс ВСУ в Днепропетровской области

Видео: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесла в Днепропетровской области удар по зенитно-ракетному комплексу IRIS-T, который принадлежит украинским военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате был уничтожен не только ракетный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и украинская радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и две сопровождающие машины.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили командный пункт центра "Юг" Сил специальных операций ВСУ в Николаевской области. Для этого были задействованы оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" и беспилотники "Герань-2".

До этого расчеты "Искандера" нанесли удар по контейнеровозу с имуществом военного назначения и складу контейнеров в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, на контейнеровозе было около 100 объектов с военным грузом, включая безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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