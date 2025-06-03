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03 июня, 07:09

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NYT: атака Украины на российские аэродромы не помешает наступлению РФ

Атака Украины на российские аэродромы не помешает наступлению РФ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская атака на военные аэродромы России не помешает ВС РФ продолжить наступление в зоне спецоперации. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Кроме того, по информации издания, официальные лица США ожидают "значительный ответный удар" со стороны российской армии.

ВСУ нанесли удары с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях днем 1 июня. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.

Спустя некоторое время президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. По его словам, для этого Киев задействовал 117 дронов.

Минобороны РФ сообщило о задержании некоторых участников атак. Количество задержанных и их личности не раскрываются.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что в результате происшествий жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Все возгорания на аэродромах были оперативно ликвидированы.

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