Белый дом прокомментировал удары ВСУ по аэродромам РФ

Фото: 123RF/mesutdogan

Реакция американского президента Дональда Трампа на украинские удары по аэродромам России заключается в том, что данный конфликт должен прекратиться. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент (Трамп. – Прим. ред.) хочет, чтобы эта война завершилась путем переговоров. И он очень четко дал это понять обоим лидерам, как публично, так и в частном порядке", – цитирует Ливитт ТАСС.

1 июня в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска совершили теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиатехники. Дроны запускали с территории в непосредственной близости от аэродромов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. По его словам, операция готовилась "более полутора лет" и для нее Киев задействовал 117 дронов.