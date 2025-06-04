Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Кондратовка в Сумской области и Редкодуб в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, взять под контроль Кондратовку удалось благодаря действиям бойцов подразделений группировки войск "Север". В свою очередь, военные Западной группировки войск освободили Редкодуб.

Накануне контроль был установлен над еще одним населенным пунктом в Сумской области. Им стала Андреевка. В результате украинская армия потеряла более 230 солдат, восемь бронемашин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Также были ликвидированы два склада боеприпасов.

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Село Водолаги удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", а село Новополь – в результате активных действий бойцов группировки "Восток".

При этом бойцы группировки "Север" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области и Белый Колодезь Харьковской области.

