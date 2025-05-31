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31 мая, 12:06

Политика

ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги и Новополь

Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Село Водолаги удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", а село Новополь – в результате активных действий бойцов группировки "Восток".

При этом бойцы группировки "Север" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области и Белый Колодезь Харьковской области.

В итоге в зоне действий группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 225 военных, два танка, четыре боевых бронемашины, шесть автомобилей и четыре оружия полевой артиллерии. Также ВСУ лишились трех складов боеприпасов.

В это же время бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области. В итоге ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Строевка в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике. Позже российские бойцы взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области. В Минобороны РФ уточняли, что всего за минувшую неделю ВС РФ установили контроль над 13 населенными пунктами в зоне СВО.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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