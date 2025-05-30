Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили Кондрашовку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что отбить село удалось в результате решительных действий бойцов, принадлежащих подразделениям группировки войск "Запад". Всего за минувшую неделю ВС РФ установили контроль над 13 населенными пунктами в зоне СВО.

В частности, солдаты "Запада" провели операцию по освобождению Строевки в Харьковской области, а подразделения "Севера" освободили Локню, Владимировку, Беловоды и Константиновку в Сумской области.

Вместе с тем военные "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника и отбили Ступочки, Романовку, Старую Николаевку и Гнатовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Там же благодаря наступательным действиям группировки "Центр" контроль был установлен в населенном пункте Шевченко Первое.

Также за последнюю неделю в ДНР успешные операции провели и войска "Востока". Благодаря этому были освобождены Отрадное и Зеленое Поле.

Накануне, 29 мая, военные РФ уничтожили командный пункт центра "Юг" Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Были задействованы оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" и беспилотники "Герань-2". В результате удара были уничтожены личный состав, включая командование подразделения, а также склад боеприпасов и стоянки техники.

